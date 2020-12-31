Nihat Özdemir'den yeni yıl mesajı: '2021 Türkiye'nin yılı olacak'

Nihat Özdemir, federasyonun internet sitesinde yayımlanan yeni yıl mesajında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olağanüstü günler geçirildiğini ifade ederek, 2021'in güzel günler getirmesini temenni etti.

Mesajında "Öncelikle yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." sözlerine yer veren Özdemir, "2020 yılında ülkemizi ve dünyayı saran pandemi, spor dünyamızı derinden etkiledi. Liglere ara verildi, uluslararası turnuvalar ertelendi. Başta sağlık çalışanlarımızın büyük çabaları ile bu zor zamanlarda tüm tedbirleri alarak futbola devam ettik, tüm paydaşlarının fedakârlıkları ile maçlarımız devam ediyor. Yeni yılda da sabır gerektiren bir dönem bizleri bekliyor. Liglerimiz, turnuvalarımız ve organizasyonlarımız yeni normale göre sürecek. En büyük isteğimiz, sağ salim bir şekilde sezonumuzu tamamlamak. Ayrıca da çok özlediğimiz futbol seyircisine kavuşmak. İnşallah önümüzdeki aylarda bu özlemimiz sona erecek." şeklinde görüş belirtti.

"YARINLARA UMUTLU BAKIYORUZ"

Uluslararası alanda çok önemli maçların arifesinde olduklarını hatırlatan TFF Başkanı, şunları kaydetti:

"A Milli Takımımız ile 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri ve yaz aylarında pandemi nedeniyle ertelenen Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin heyecanını yaşayacağız. Hollanda, İtalya, Norveç, Galler, İsviçre gibi önemli rakiplerle karşılaşacağız. Ümit ediyorum ki 'Bizim Çocuklarımız' ülkemizi gururlandıran başarılara imza atacak, dünya ve Avrupa bizleri konuşacak. 2021 yılı Türkiye'nin yılı olacak. Ülke olarak 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmanın gurur ve onurunu yaşayacağız. Hazırlıklarımız neredeyse tamamlandı, şimdi sabırsızlıkla finali bekliyoruz. Ülkemize yeni turnuvaların kapısını açacak bir organizasyonla gücümüzü dünyaya bir kez daha göstereceğiz. Yarınlara umutlu bakıyoruz."

Yılın son günlerinde Digiturk ile yeni yayın sözleşmesini imzaladıklarını ve kulüplere ödemeleri yaptıklarını aktaran Nihat Özdemir, Türk futbolunun kalıcı şekilde nefes almasını sağlayacak adımlar atmayı planladıklarını da vurguladı.

"Pandeminin yaralarını kavgayla değil ancak birlik ve beraberlikle sarabiliriz." diyen Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Geride bıraktığımız yılın en önemli olayı olan Medipol Başakşehir kulübümüzün PSG maçında ırkçılığa gösterdiği tarihe geçen ve çığır açan 'kırmızı kart', önümüzdeki senelerde bu illetle mücadelede dünya için rehber olacak. Umutla gireceğimiz yeni yılda şimdiden A Milli Takımımızla birlikte ülkemizi olimpiyatlar, paralimpik oyunları, Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası ve uluslararası müsabakalarda temsil edecek tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarı diliyorum. Tüm alanlarda başarıdan başarıya koştuğumuz, aşı ve tedavi konusundaki gelişmelerle birlikte tekrar bir araya geldiğimiz bir sene geçirmeyi temenni ediyorum. Bu duygularla 2021’in futbol ailemize, milletimize ve tüm insanlığa başta sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılınızı kutluyorum."