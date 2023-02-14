Nihat Şen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Mimar Nihat Şen'in biyografisi

Kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen yaptığı açıklama ve yorumlarıyla izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekerek Nihat Şen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Nihat Şen'in hayat biyografisi.

NİHAT ŞEN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan Nihat Şen 07. 01 1962 Ordu Ünye doğumludur kentsel dönüşüm uzmanı olan Şen İstanbul'da ikamet etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

NİHAT ŞEN'İN EĞİTİMİ

– Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü (1986)

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– Ünye Lisesi

Yabancı dil:

– İngilizce: Okuma(orta) , Yazma (orta), Anlama (orta)

NİHAT ŞEN'İN İŞ DENEYİMİ

– Proje,Taahhüt,İnşaat,Dekorasyon Alanında Yapılan Konsept Çalışmalar (1986-2013)

– Yönetmelikler,Kentsel Dönüşüm ve İş Güvenliği Konularında Çalışmalar (2005-2014)

– Adapazarı / Hendek Belediye Başkan Yardımcılığı (2014)

-Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı (2017)

NİHAT ŞEN'İN SOSYAL ETKİNLİKLERİ

-Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği İstanbul Başkanlığı (2005-2009)

-Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Danışma Kurulu Üyesi

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-İstanbul Karadeniz Sanayici ve İş Adamları Derneği Üyesi

-Kadınlarımız Fikir ve Kültür Derneği Üyesi

-İktisadi Araştırmalar Vakfı Üyesi

-Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Üyesi

-Ünyeli Sanayici ve Yöneticiler Derneği Üyesi

-DEİK- Türkiye-Morityus İş Konsey Başkanı

NİHAT ŞEN'İN SERTİFİKALARI

– İSO 9001-14001-18001 Yönetim Sistemi Sertifikası

– 21. Yüzyılda Başarılı Liderlik Yöneticilik Sertifikası

– İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sertifikası

– Kamu Bilirkişiliği Sertifikası