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Nihat Sırdar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Evli mi?

Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk olan radyocu Nihat Sırdar'ın biyografisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Nihat Sırdar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Evli mi?

Nihat Sırdar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne? Evli mi?

Haber Global ekranlarında her salı günü birbirinden farklı isimleri   Az Önce Konuştum  programında ağırlayan gazeteci Candaş Tolga Işık bu kez radyocu Nihat Sırdar'ı programında konuk olarak ağırladı ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

NİHAT SIRDAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?  MESLEĞİ NE?

Nihat Sırdar, 19 Ekim 1976 tarihinde  İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk radyo programcısı, köşe yazarıdır. 

Makine Ressamı olmak  için okusa da radyoculuk mesleğine geçmiştir.1993 yılından itibaren 12 yıl Best FM’de, 8 yıl Alem FM’de ve 5 yıl Show Radyo'da Nihat’la Curcuna ve Nihat’la Sivrisinek programlarını hazırlayıp sundu. 

Vatan, Takvim ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Nihat Sırdar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?

2000 yılından beri İyi Uykular Türkiye, Sivrisinek Dedin De Aklıma Geldi ve Bütün Kazlar Toplandık isminde sahne gösterileriyle 1000’den fazla kez sahneye çıktı ve çıkmaya devam ediyor.

Son yıllarda sabah ve akşam radyo programlarını stüdyo dışından da yapmaktadır. Yurt içinde sıklıkla Yayın Otobüsü içinden; yurt dışında ise taşınabilir yayın donanımıyla Sivrisinek ile birlikte çeşitli yayınlar yapmışlardır. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Ankara'dan Konya'ya giderken hareket hâlindeki yayın otobüsünün içinden canlı radyo yayını yapmışlardır.

45 yaşındaki Nihat Sırdar, 2004 yılında Sunay Akın ile birlikte hazırladıkları sahne gösterisine günümüzde de devam etmektedir.

Nihat Sırdar, 11 Temmuz 2016 tarihinde  ilk kitabı olan Otuzbeş'i Beklerken'i okuyucuların beğenisine sunmuştur. İkinci kitabı olan  Severek Dinliyoruz'u ise 15 Kasım 2018 tarihinde çıkarmıştır.

NİHAT SIRDAR EVLİ Mİ?

Nihat Sırdar, 2002 yılında Mehveş Sırdar ile evlenmiştir. 

Tayfun Altuntaş
Editör
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