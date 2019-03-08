Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi 10 Mart ta açılıyor

Ege Bölgesi'nin en büyük kongre ve kültür merkezi olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, 10 Mart 2019 Pazar günü açılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi açılış dolayısı ile aynı günün akşamı saat 20.00'de dev tesisin açılışına özel Buray konseri düzenleyecek.

Denizli'nin sosyal ve kültürel alandaki büyük bir eksikliğini giderecek Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, 10 Mart 2019 Pazar günü açılacak. Ege'nin en büyük kongre ve kültür merkezi olan Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin açılışına özel Buray konseri düzenlenecek. Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği konser 10 Mart 2019 Pazar günü akşam saat 20.00'de başlayacak. Kongre merkezinin açılışına, dev tesisin adını taşıyan önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de katılacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, tüm hemşehrilerini dev tesisin açılış konserine davet ederek, bu güzelliği vatandaşlarla birlikte yaşamak istediklerini söyledi. Merkezin sosyal etkinliklerin, kültür ve sanat programlarının merkezi olacağını kaydeden Başkan Zolan, "Dev tesisimiz Denizlimize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah güzel bir etkinlik ile açılışımızı yapacağız. 10 Mart 2019 Pazar günü akşam saat 20.00'de tüm hemşehrilerimi İncilipınar Parkımızın hemen yanı başındaki tesisimizin açılışına davet ediyorum. Emeği geçen, destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: İHA