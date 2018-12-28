Nihat Zeybekci’den MHP’li Serkan Acar’a ziyaret

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a özel bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında İzmir'deki temaslarını sürdüren eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı makamında ziyaret etti. Başkan Serkan Acar, kendisini ziyarete gelen Zeybekci'yi kapıda karşıladı. Zeybekci ve Başkan Serkan Acar daha sonra başkanlık makamında görüştü.

Görüşmede AK Parti İzmir Milletvekilleri Hamza Dağ, Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir ve yönetimi, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın ve yönetimi de yer aldı.

"Öncelikli sorunumuz hastane, trafik ve konut"

Başkan Serkan Acar, yaklaşık 40 dakika süren görüşmede Aliağa'nın öncelikli sorunları hakkında Zeybekci'ye bilgi verdi. Aliağa'nın öncelikli sorunlarının tam teşekküllü bir hastane, trafik ve konut ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Serkan Acar, "Mevcut hastanemiz yetersiz geliyordu. Sağlık bakanlığı 250 dönümlük bir alana tam teşekküllü bir hastane yapılması konusunda karar aldı. Çanakkale yolunda şu an eski garaj dediğimiz mevkide trafik tıkanması çok fazla oluyor. Burasıyla ilgili de bir battı çıktı projesi için karayolları ihaleye çıktı. Yaklaşık 8 ay önce ihalesi yapıldı. Bu arada ihale bedelleriyle ilgili döviz kurlarında yaşanan artıştan dolayı yeni bir revizyona gidecek. Akabinde de 5 ay süre içinde bitirmek üzere çalışmasını yapacak" dedi.

"Ülke ekonomisinin yüzde 2'si Aliağa'da dönüyor"

Aliağa'nın Türkiye'nin en önemli sanayi ve liman şehirlerinden olduğunu da ifade eden Başkan Serkan Acar, "Ülke ekonomisinin yüzde 2'si Aliağa'da dönüyor. Aliağamız petrokimya, rafineri, gemi söküm, demir çelik sektörleriyle ön plana çıkıyor. Aliağamızın limanlarından Ege Bölgesi ihracatının yüzde 52'si karşılanıyor" dedi.

"Ege Üniversitesi Aliağa'ya değer katacak"

Ege Üniversitesi'nin Aliağa'ya yapacağı uluslararası nitelikteki kampüs projesinden de bahseden Başkan Serkan Acar, Kampüs projesiyle birlikte ilk etapta 15 bin öğrenci Aliağa'ya gelecek. Bu rakam kademeli olarak 40 binlere kadar çıkacak. Kampüs projesi tamamlandığında Aliağa'ya önemli ölçüde değer katacaktır" dedi.

Kaynak: İHA