Nii Gyashie Bortey Acquaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nii Gyashie Bortey Acquaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nii Gyashie Bortey Acquaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nii Gyashie Bortey Acquaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nii Gyashie Bortey Acquaye 12 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nii Gyashie Bortey Acquaye Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Divinelinks Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına 23 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Nii Gyashie Bortey Acquaye'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nii Gyashie Bortey Acquaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nii Gyashie Bortey Acquaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nii Gyashie Bortey Acquaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nii Gyashie Bortey Acquaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ekim 2021 yılında Legon Cities FC

Nii Gyashie Bortey Acquaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nii Gyashie Bortey Acquaye şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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