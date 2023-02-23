Niilo Maenpaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niilo Maenpaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niilo Maenpaa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niilo Maenpaa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niilo Maenpaa 14 Ocak 1998 tarihinde Hämeenlinna şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niilo Maenpaa Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Niilo Maenpaa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Warta Poznań futbol takımında oynamaktadır. Warta Poznań takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Niilo Maenpaa'nin Warta Poznań ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Niilo Maenpaa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niilo Maenpaa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niilo Maenpaa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niilo Maenpaa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Haka

1 Ocak 2018 yılında FC Inter

1 Ocak 2020 yılında IFK Mariehamn

1 Ocak 2022 yılında Warta Poznań

Niilo Maenpaa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niilo Maenpaa şuan Warta Poznań takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Niilo Maenpaa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HJS

Finlandiya U21 takımında 21 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 14 numaralı formasıyla 26 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U16 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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