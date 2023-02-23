Niilo Saarikivi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niilo Saarikivi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niilo Saarikivi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niilo Saarikivi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niilo Saarikivi 6 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niilo Saarikivi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Niilo Saarikivi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Honka futbol takımında oynamaktadır. FC Honka takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Niilo Saarikivi'nin FC Honka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Niilo Saarikivi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niilo Saarikivi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niilo Saarikivi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niilo Saarikivi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FC Honka II

1 Ocak 2021 yılında FC Honka

Niilo Saarikivi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niilo Saarikivi şuan FC Honka takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Niilo Saarikivi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U19 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Finlandiya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 4 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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