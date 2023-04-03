Niina Tominaga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niina Tominaga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Niina Tominaga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Niina Tominaga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Niina Tominaga 18 Temmuz 2004 tarihinde --, Hyogo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 冨永 虹七 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Niina Tominaga Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vissel Kobe futbol takımında oynamaktadır. Vissel Kobe takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Niina Tominaga'nin Vissel Kobe ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Niina Tominaga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Niina Tominaga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Niina Tominaga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Niina Tominaga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2023 yılında Vissel Kobe

Niina Tominaga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Niina Tominaga şuan Vissel Kobe takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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