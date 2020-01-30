Nijarya'da Lassa Ateşi panik yarattı

Dünya kamuoyunda son günlerde konuşulan en önemli konu salgın hastalıklar oldu. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) tarafından yapılan açıklamada, ülkede salgın hastalığın her gün artması sebebiyle acil durum ilan edildiği ve salgınla mücadelede yeni çalışmalara başlandığı aktarıldı.

Kamuoyuna yapılan açıklamada, ocak ayı başından bu yana ülkenin 19 eyaletinde 258 vaka tespit edildiği ve hastalık nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, Sağlık Bakanlığı ve çeşitli sağlık kurumlarıyla iş birliğinde tespit edilen vakaların ardından bölgelere sağlık ekipmanlarının gönderildiğini ifade etti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi Afrika ülkelerinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969 yılında ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Borno eyaletinde rastlandı.

Fare dışkısıyla temas sonucunda bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.