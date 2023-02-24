Nijaz Fazlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nijaz Fazlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nijaz Fazlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nijaz Fazlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nijaz Fazlic 8 Eylül 1993 tarihinde Travnik şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Nijaz Fazlić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nijaz Fazlic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nijaz Fazlic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Travnik futbol takımında oynamaktadır. NK Travnik takımına 10 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nijaz Fazlic'nin NK Travnik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nijaz Fazlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nijaz Fazlic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nijaz Fazlic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nijaz Fazlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Travnik

7 Temmuz 2018 yılında NK Vitez

10 Temmuz 2019 yılında Travnik

Nijaz Fazlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nijaz Fazlic şuan NK Travnik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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