Nijer alarma geçti! Kolera, 3 bölgeye daha yayıldı!

Kolera'nın çok bulaşıcı olduğunu vurgulayarak temizliğe ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde çağrıda bulunan Nijer Sağlık Bakanı Idi Illiassou Mainassra, daha önce Maradi, Zinder ve Dosso'da görülen vakaların ardından Niamey, Tahoua ve Tillaberi bölgelerinde de yeni vakalar görüldüğünü ifade etti.

KOLERADAN HAYATINI KAYBEDENLERE İLİŞKİN GÜNCEL VERİLER PAYLAŞILMADI

Nijer'de koleradan hayatını kaybedenlerin sayısı 12 olarak duyurulmuştu. Fakat son yapılan açıklamada güncel sayıya yer verilmedi.

Nijer'de kolera vakalarına, hazirandan eylüle kadar süren yağış döneminde daha sık rastlanıyor.

Sahra Altı Afrika'da sıklıkla görülen kolera, geçen sene Batı Afrika ülkelerinde 22 bin 366 kişide tespit edilmiş ve 475 kişinin ölümüne neden olmuştu.

"Vibrio" bakterisinin insanların ince bağırsaklarında parazitlenmesi sonucu oluşan kolera, daha çok içme suyu ve kirli sularla yıkanmış besinler vasıtasıyla bulaşıyor. İshal, karın ağrısı, şişlik ve kusma gibi belirtilere neden olan söz konusu bakteriler, vücuda girdikten 6 ila 48 saat içinde hastalığın ortaya çıkmasına neden oluyor.