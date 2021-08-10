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Nijer Cumhuriyeti'nde sel felaketi can aldı!

Afrika kıtasının batısında bulunan Nijer Cumhuriyeti'nde aşırı yağışların neden olduğu sellerde 44 kişi hayatını kaybetti.

Nijer Cumhuriyeti'nde sel felaketi can aldı!

Nijer Cumhuriyeti'nde aşırı yağışların neden olduğu sellerde 44 kişinin öldüğü açıklandı.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, aşırı yağışların neden olduğu sellerden Haziran ayından 8 Ağustos Pazar gününe dek 45 bin 768 kişinin etkilendiği ifade edildi.

44 ÖLÜ, 34 YARALI

Açıklamada, sel felaketinde 5 bin 218 evin hasar gördüğü, 44 kişinin yaşamını yitirdiği, 34 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Nijer'de Haziran ayından Eylül ayına kadar süren yağış döneminde sık sık seller meydana geliyor.

Geçen yılın aynı döneminde yaşanan sellerden 350 bin kişi etkilenmiş, 73 kişi hayatını kaybetmişti.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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