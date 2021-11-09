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  3. Nijer'de acı olay! Okulda yangın çıktı: 5-6 yaşlarında 25 öğrenci öldü, 5'i ağır 14 yaralı!

Nijer'de acı olay! Okulda yangın çıktı: 5-6 yaşlarında 25 öğrenci öldü, 5'i ağır 14 yaralı!

Nijer'in Maradi kentindeki bir okulda çıkan yangında yaşları 5-6 olan 25 çocuk hayatını kaybetti, 5'i ağır 14 öğrenci de yangında yaralandı. Acı olay sonrası ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Nijer'de acı olay! Okulda yangın çıktı: 5-6 yaşlarında 25 öğrenci öldü, 5'i ağır 14 yaralı!

Yerel basında yer alan habere göre olay ülkenin güneyindeki Maradi kentinde bulunan bir okulda meydana geldi. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, sınıfların samanla çevrili olması nedeniyle kısa sürede yayıldı. Çıkan yangın sonrası açıklama yapan Maradi Bölge Valisi Chaibou Aboubacar, okul öncesi eğitim gören 5-6 yaşlarındaki 25 çocuğun yangında hayatını kaybettiğini söyledi. 

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Aboubacar, 5'i ağır 14 öğrencinin de yaralandığını ve 9 Kasım'dan başlayarak 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Nijer'de acı olay! Okulda yangın çıktı: 5-6 yaşlarında 25 öğrenci öldü, 5'i ağır 14 yaralı!

OKULLAR AHŞAP MALZEMEDEN YAPILIYOR

Öte yandan dünyanın en fakir ülkelerinden Nijer'de ahşap malzemelerin de kullanıldığı samandan yapılma dersliklere sık rastlandığı ifade edildi. 

Bu dersliklerde zaman zaman yangın çıksa da çok azı ölümle sonuçlandığı öğrenildi.

Tayfun Altuntaş
Editör
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