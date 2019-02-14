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Nijer’de fazla yolcu alan tekne battı: Çok sayıda kayıp

Nijer'de bir yolcu teknesi, çok sayıda yolcu alması nedeniyle alabora olup battı.

Nijer’de fazla yolcu alan tekne battı: Çok sayıda kayıp

Nijer'de bir yolcu teknesi, çok sayıda yolcu alması nedeniyle alabora olup battı. Çok sayıda insanın boğulmasından endişe ediliyor.

Yerel kaynaklar, Afrika kıtasının batısında bulunan Nijer'in Benin sınırında nehirde bir yolcu teknesinin çok sayıda yolcu alması nedeniyle alabora olup battığını bildirdi. Kazada 64 kişinin kurtulduğu, 40 kişinin ise kaybolduğu ve hayatlarından endişe edildiği bildirildi.

Kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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