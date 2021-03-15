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Nijer'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nijer'in Bayrağı Nasıldır?

Nijer'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Nijer'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Nijer hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Nijer'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nijer'in Bayrağı Nasıldır?

Nijer veya resmî adıyla Nijer Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında bulunan ve denize kıyısı bulunmayan bir parlamenter cumhuriyet ülkesidir. Nijer kuzeyde Cezayir ve Libya, doğuda Çad, güneyde Nijerya ve Benin, batıda ise Burkina Faso ve Mali ile komşu konumundadır.

Nijer'in Başkenti?

“Niamey” şehri Nijer'in başkentidir.

Nijer'in Para Birimi Nedir?

“Afrika Frangı” Nijer'in para birimidir.

Nijer'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Nijer'in telefon alan kodu : + 227

Nijer'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nijer'in Bayrağı Nasıldır?

Nijer'in Türkçe Ülke Telaffuzu

Nijer

Nijer'in Türkçe Başkent Telaffuzu

Niamey

Nijer'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nijer'in Bayrağı Nasıldır?

Nijer'in İngilizce Ülke Telaffuzu

Niger

Nijer'in İngilizce Başkent Telaffuzu

Niamey

Nijer'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nijer'in Bayrağı Nasıldır?

Nijer'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Fransızca

Nijer'in Bayrağı Nasıldır?

Nijer'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nijer'in Bayrağı Nasıldır?

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