Nijer'in Başkenti ve Para Birimi Nedir? Nijer'in Bayrağı Nasıldır?
Nijer'in Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Nijer'in resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Nijer hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.
Nijer veya resmî adıyla Nijer Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında bulunan ve denize kıyısı bulunmayan bir parlamenter cumhuriyet ülkesidir. Nijer kuzeyde Cezayir ve Libya, doğuda Çad, güneyde Nijerya ve Benin, batıda ise Burkina Faso ve Mali ile komşu konumundadır.
Nijer'in Başkenti?
“Niamey” şehri Nijer'in başkentidir.
Nijer'in Para Birimi Nedir?
“Afrika Frangı” Nijer'in para birimidir.
Nijer'in Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Nijer'in telefon alan kodu : + 227
Nijer'in Türkçe Ülke Telaffuzu
Nijer
Nijer'in Türkçe Başkent Telaffuzu
Niamey
Nijer'in İngilizce Ülke Telaffuzu
Niger
Nijer'in İngilizce Başkent Telaffuzu
Niamey
Nijer'in Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Fransızca