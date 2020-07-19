Nijerya, Madagaskar'da Kovid-19'a karşı üretilen ilacın etkisiz olduğunu savundu

ABUJA (AA) - Nijerya Ulusal Eczacılık Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NIPRD), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Madagaskar'da üretilen bitkisel ilacın etkisiz olduğunu iddia etti.



NIPRD Başkanı Dr. Obi Adigwe, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Madagaskar'dan gelen bitkisel ilacı denedik ancak Kovid-19'u azalttığına dair bir kanıta rastlamadık." dedi.



Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin, mayıs ayında Madagaskar'dan gönderilen ilacın test edilmesi için talimat verdiğini kaydeden Adigwe, tüm testlerin yapıldığını ancak olumlu bir sonuç alamadıklarını sözlerine ekledi.



Adigwe, Madakaskar'ın, ürettiği bitkisel ilaç ile ilgili ürün analizini paylaşmadığına dikkati çekti.



- Sıtma tedavisinde etkili artemisia bitkisinden geliştirildi



Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmiş, Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, bitkisel ilacı 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtmıştı.



Madagaskar, talep üzerine ilacı 20'ye yakın ülkeye göndermişti.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.



Rajoelina da DSÖ'ye, ilaca Avrupa değil Afrika kaynaklı olduğu için bu kadar şüpheci yaklaştığı eleştirisinde bulunmuştu.





Kaynak: AA