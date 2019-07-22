Nijerya’da 1 haftada 72 kişi öldürüldü, 32 kişi kaçırıldı

Nijerya'da şiddet ve fidye için adam kaçırma vakaları arttı. Ülkede son bir haftada 72 kişi öldürülürken, 14'ü Türk 32 kişi de kaçırıldı.

Nijerya'da 13 Temmuz akşamı 10 Türk denizci ve geçtiğimiz Cumartesi akşamı da 4 Türk işçi fidye için kaçırıldı. Batı Afrika ülkesinde sadece geçen hafta yaşanan şiddet olaylarında 72 kişi öldürülürken, en az 32 kişi de kaçırıldı. Genelkurmay Başkanı Tukur Buratai'nin ordunun ülke genelinde güvensizlikle mücadelede büyük başarı kaydettiğini ileri sürmesine rağmen sadece bir hafta içinde öldürülen kişi sayısı, bir önceki haftaya göre yaklaşık 5 kat arttı.

Geçen haftaki saldırıların kurbanları arasında iki üst yetkilinin yanı sıra eski milli futbolcu Samson Siasia'nın annesi ve 10 askeri personelin bulunduğu biliniyor.

Fidye için kaçırılma sık yaşanıyor

Fidye için kaçırma olayları ülkede oldukça yaygın. Yabancılar ve zengin Nijeryalılar sık sık hedef haline geliyor. Nisan ayında Kaduna Eyaleti'nde otoyolda kaçırılan ülkenin önde gelen politikacılarından birisi ve kızı, fidye ödendikten sonra serbest bırakıldı. Yine Nisan ayında Nijer Deltası'nda silahlı kişiler, petrol sektöründe çalışan iki üst düzey yetkiliyi korumalarını öldürerek kaçırdı. Nisan ayında yine Kaduna Eyaleti'nde bir tatil beldesine baskın yapan silahlı kişiler, İngiliz bir kadını vurarak öldürdü, 3 kişiyi de kaçırdı. Nisan ayında ayrıca 2 Avrupalı ve 2 Kanadalı kaçırılırken, olay sırasında 2 polis öldürüldü. Kaçırılan 4 kişi askeri bir operasyonla kurtarıldı.

Kaynak: İHA