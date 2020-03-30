Nijerya'da 2 Çinli madenci kaçırıldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneydoğusunda 2 Çin vatandaşının kaçırıldığı bildirildi.

Ebonyi Eyaleti Emniyet Müdürü Awosola Awotinde, yerel basına yaptığı açıklamada, eyalete bağlı İshiagu bölgesindeki Çinlilerin işlettiği bir maden ocağına, kimliği belirsiz kişilerce baskın düzenlediğini belirtti.

Awotinde, baskında madende çalışan 2 Çinlinin kaçırıldığını, çok sayıda işçinin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Awotinde, kaçırılanları bulmak için operasyon başlatıldığını dile getirdi.



Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor. 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan ülkedeki sorunlar, 2015'ten itibaren insan kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.



Nisan-temmuz aylarında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında 2 bin 504 çete üyesi yakalanmış ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarılmıştı.



Kaynak: AA