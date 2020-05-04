Nijerya'da 83 milyon kişi yoksulluk içinde yaşıyor
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 83 milyona yakın kişinin yoksulluk içinde yaşadığı bildirildi.Nijerya İstatistik Bürosunca yayımlanan "Nijerya'da 2019 Yoksulluk ve Eşitsizlik" başlıklı raporunda, ülkede 82,9 milyon Nijeryalının yoksulluk içinde yaşadığı belirtildi.Nüfusun yüzde...
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 83 milyona yakın kişinin yoksulluk içinde yaşadığı bildirildi.
Nijerya İstatistik Bürosunca yayımlanan "Nijerya'da 2019 Yoksulluk ve Eşitsizlik" başlıklı raporunda, ülkede 82,9 milyon Nijeryalının yoksulluk içinde yaşadığı belirtildi.
Nüfusun yüzde 40'ının ayda 30 doların altında yaşadığı ifade edilen raporda, ülkede her 10 kişiden 4'ünün yoksul olduğu kaydedildi.
Raporda, Sokoto, Taraba, Jigawa, Ebonyi, Zamfara, Yobe ve Adamawa'nın ülkedeki en yoksul eyaletlerin başında geldiği aktarıldı.
200 milyona yaklaşan nüfusuyla Nijerya'nın kuzeyinde Boko Haram örgütünün yanı sıra son yıllarda artan silahlı çeteler, ülke güvenliğini olumsuz etkiliyor.
Kaynak: AA
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