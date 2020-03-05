Nijerya'da Boko Haram saldırısında 6 polis öldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 6 polis yaşamını yitirdi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Yobe Eyaleti Genel Sekreteri Mohammed Goje, basına yaptığı açıklamada, Boko Haram üyeleri, eyalete bağlı Dapchi köyünde silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Goje, saldırıda 6 polisin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Goje, polis ile örgüt üyelerin arasında çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Dapchi köyünde iki sene önce Boko Haram'ın bir okula düzenlediği baskında 110 öğrenci kaçırılmıştı.

- 2009'dan bu yana 20 binden fazla kişi öldü



Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.



Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.









Kaynak: AA