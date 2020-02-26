Nijerya'da çocukların dilencilik yapması yasaklandı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın en büyük eyaletlerinden Kano'da, çocukların dilencilik yapması yasaklandı.

Kano Eyaleti Valisi Abdullahi Umar Ganduje, yeni öğretmen atamalarının yapıldığı törende yaptığı açıklamada, okula gitmesi gerekirken sokaklarda dilencilik yapan çocukların ailelerine dava açılacağını söyledi.



Sokaklarda binlerce çocuğun dilendiğine dikkati çeken Ganduje, "İlköğretim okulları zorunlu ve ücretsiz. Bu çocuklar sokaklarda dilenmemeli ve eğitim almalı." dedi.



Hafızlık eğitimi alan Almajiri çocuklarını da ilköğretim sistemine entegre etmeye çalıştıklarını dile getiren Ganduje, "Almajiriler bir yandan Kuran eğitim alırken diğer yandan da İngilizce ve aritmetik eğitimi alabilecek. Bu vesileyle Almajirilere ilköğretim okulunda eğitim alma fırsatı vereceğiz." diye konuştu.

Vali Ganduje, 7 bin 500 gönüllü öğretmenin Almajiri okulları ve medreselerde görev alarak yeni sisteme destek verdiğini sözlerine ekledi.

Yoksulların Refahı İçin Ulusal Konsey (NCWD) verilerine göre, yaklaşık 15 milyon çocuğun okula gidemediği Nijerya'da, 4-15 yaşlarında 7 milyondan fazla Almajiri bulunuyor. Okula gidemeyen en fazla çocuk ise 13 milyondan fazla nüfuslu Kano eyaletinde yer alıyor.



Kaynak: AA