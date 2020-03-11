Nijerya'da doktorlar greve ara verdi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da doktorlar, hükümetle yaptığı anlaşma sonucu 3 haftadır sürdürdükleri greve ara verdi.

Nijerya Tıbbi ve Diş Danışmanları Birliği (MDCAN) Başkanı Kenneth Ozoilo, basına yaptığı açıklamada, birliğin, hükümetle yapılan görüşmeden sonra greve ara verdiğini belirtti.

Görüşmeden olumlu sonuçlar çıktığını kaydeden Ozoilo, "Taleplerimizin yerine getirilmesi için hükümetle mutabakat imzaladık ve umarız hükümet sözünü tutar." dedi.

Nijerya'da doktorlar, şubat ortasında kötü çalışma koşulları ve hükümetin maaşları düşük tuttuğu gerekçesiyle süresiz greve gitmişti.





Kaynak: AA