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Nijerya'da doktorlar ülke çapında bugünden itibaren yeniden grev başladı

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Aliyu Sokomba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktorların hükümetle yaptığı görüşmelerde bir anlaşmaya varamadığını, bu nedenle ülke çapında bugünden itibaren yeniden grev başlattıklarını söyledi.

Nijerya'da doktorlar ülke çapında bugünden itibaren yeniden grev başladı

ABUJA (AA) - Nijerya'da doktorlar, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle tekrar ülke genelinde grev kararı aldı.

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Aliyu Sokomba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktorların hükümetle yaptığı görüşmelerde bir anlaşmaya varamadığını, bu nedenle ülke çapında bugünden itibaren yeniden grev başlattıklarını söyledi.

Sokomba, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavi merkezlerinde bulunan doktorların da grevden muaf tutulmayacağını söyledi.

Hükümete doktorların maaşlarını ödemesi çağrısında bulunan Sokomba, "Haziran ayında başlattığımız greve ara vermiştik. Hükümete taleplerimizi değerlendirmesi için zaman tanıdık ama maalesef bunu başaramadılar." ifadesini kullandı.

 

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


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