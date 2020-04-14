Nijerya'da etnik çatışma: 15 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Taraba eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmada 15 kişi hayatını kaybetti.

Taraba Emniyet Müdürü David Misal, yerel basına yaptığı açıklamada, eyaletin Lau bölgesinde Shomo ve Jole etnik grupları arasında yaşanan şiddet olaylarında 15 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralıların hastaneye sevk edildiği bilgisini paylaşan Misal, çatışmalarda yaklaşık 100 evin kül olduğunu söyledi.

Misal, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayların kontrol altına alındığını ifade etti.

Bölge sakinleri ise ölü sayısının daha fazla olduğunu öne sürüyor.

Taraba eyaletinde farklı gruplar arasında doğal kaynakların paylaşılamaması nedeniyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

Bölgede geçen sene yaşanan çatışmalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, birçok ev kundaklanmıştı.

Kaynak: AA