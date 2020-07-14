Nijerya'da fidyecilere müebbet hapis öngören tasarı kabul edildi

ABUJA - Nijerya'da fidye için insan kaçıranlara ömür boyu hapis cezasını öngören yasa tasarısı Senato'dan geçti.

Senato'da yapılan oylamayla kabul edilen tasarıya göre, söz konusu suçtan mahkum olanlara verilen en fazla 10 yıllık ceza sınırlaması da yürürlülükten kaldırılacak.

Ayrıca cinsel istismar failleri için de uygulanan ceza sınırlaması kaldırıldı.

Tasarı, Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin imzasının ardından yasalaşacak.

Tasarı ilk kez 2016'da senatör İsa Misau tarafından gündeme getirilmiş ve 2017'de Senato'ya sunulmuştu. Son olarak senatör Oluremi Tinubu tarafından tekrar sunulan tasarı kabul edildi.



- Fidye için 4 yılda 11 milyon ABD doları ödendi



"Nijerya'da İnsan Kaçırma Endüstrisinin Ekonomisi" başlığıyla yayımlanan rapora göre, ülkede 2011'den bu yana kaçırılan kişilerin serbest bırakılması karşılığında, 11 milyon doları son 4 yılda olmak üzere toplam 18,23 milyon ABD doları fidye ödendi.



Fidye için en fazla insan kaçırma olayı ise Bayelsa, Delta ve Rivers gibi güney eyaletlerde yaşandı.



Batı Afrika ülkesi Nijerya'da ekonomik sıkıntılar ve güvenlik boşluğu nedeniyle iş insanı, din adamı ve yabancı işçiler başta olmak üzere birçok kişi fidye için kaçırılıyor. Geçen sene de 14 Türk fidye için kaçırılmış ve daha sonra kurtarılmıştı.

Kaynak: AA