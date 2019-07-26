Nijerya’da kaçırılan 4 Türk kurtarıldı

Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşının düzenlenen operasyon sonucu kurtarıldığı öğrenildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Nijerya'da geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı. Kwara Eyaleti'nin yerel makamlarından yapılan açıklamada operasyona dair bilgi paylaşılmazken 4 Türk vatandaşlarının özgürlüklerine kavuştukları ve güvende oldukları bilgisi aktarıldı.

Kaçırılan Türklerin isimlerinin Şener Paşa, Ergün Yurdakul, Seyit Emre Çelik ve Yasin Çolak olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA