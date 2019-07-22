Nijerya’da kaçırılmışlardı! 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendi

Nijerya’da bir taş ocağında çalışan 4 Türk vatandaşı, Cumartesi gecesi Kwara eyaletindeki Gbale köyünde silahlı bir çete tarafından kaçırıldı. Kenya yerel basınında edinilen bilgiye göre, Yasin Çolak (33), Şener Apal (40), Ergun Yurdakul (35) ve Seyit Keklik (25) için 44 bin dolar fidye istendiği ortaya çıktı.

İŞÇİLERİN ÇALIŞTIĞI ŞİRKET İLE TEMASA GEÇİLDİ

Yerel toprak ağalarından Abdulrahaman Manzuman, fidyecilerin işçilerin çalıştığı şirket yetkilileri ile temas kurduğunu ve fidye talebinde bulunduğunu açıkladı.

Manzuman, “Olay nedeniyle çok rahatsızız. Kaçıranlar için şirketten adam başına 11 bin dolar talep ettiklerini duydum. Daha fazla bir şey söyleyemem, çünkü şu anda bölgeden uzaktayım” dedi.

Manzuman ayrıca, “O gece bana Fulani kabilesi üyesi gibi giyinen bazı silahlı kişilerin Türk vatandaşlarını bilinmeyen bir yere götürdüğü söylendi. Silahlı adamlar bölgeye geldiklerinde kurbanlar yerel bir mekândaydı” açıklamasında bulundu.

EMNİYET SÖZCÜSÜ, ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI İÇİN AİLELERİNİN FİDYE ÖDEMEMELERİNİ TAVSİYE ETTİ

Edu Emniyeti Sözcüsü Okasanmi Ajayi, dün kurbanların serbest bırakılması için herhangi bir fidye talebinde bulunulmadığını açıklamıştı. Bu bilginin ortaya çıkmasından sonra Edu Emniyet Müdürlüğü, esirlerin serbest bırakılması için ailelerinin fidye ödememelerini tavsiye ettiği bir açıklamada bulundu.

Emniyetten yapılan açıklamada, “Şu an için polis kaçırılanların yaralanmamış ve canlı olduğundan emin olmak için çalışıyor. Şimdilik açıklayabileceğimiz tek şey bu. Türk vatandaşlarının güvenli bir şekilde serbest bırakılmasını tehlikeye atacak bilgileri vermek istemiyoruz” denildi.