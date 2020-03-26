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Nijerya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: 18 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti.Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Bauchi Eyalet Koordinatörü Rilwan Süleyman, yaptığı açıklamada, Bauchi-Jos kara yolunda kamyon ile otobüsün çarpıştığını belirtti.Süleyman,...

Nijerya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: 18 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 18 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Bauchi Eyalet Koordinatörü Rilwan Süleyman, yaptığı açıklamada, Bauchi-Jos kara yolunda kamyon ile otobüsün çarpıştığını belirtti.

Süleyman, kazada 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Süleyman, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Süleyman, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA




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