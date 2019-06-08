Nijerya’da kamyon ile otobüs çarpıştı: 19 ölü
Nijerya'da bir kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'da bir kamyon ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Nijerya'nın güneybatı kesimindeki Ondo eyaletinde, yerel saatle 03:30 sıralarında meydana geldi. Yoldaki bir çukura girmemek için direksiyon kıran kamyon sürücüsü karşı şeritten gelen bir yolcu otobüsüne çarptı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü ve yanındaki yolcu araçtan atlayarak kurtulurken; yanmaya başlayan otobüste bulunan 18 kişi araçtan çıkamadı ve yanarak hayatını kaybetti. Bölge polis şefi, kamyon sürücüsünün ihmal ve dikkatsizliğinin kazaya neden olduğunu; kamyon sürücüsü hakkında işlem başlatıldığını; hayatını kaybeden otobüs yolcuları ve sürücünün cenazelerinin morga kaldırıldığını duyurdu.
DHA
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