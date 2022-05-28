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Nijerya'da kilise ayininde izdiham çıktı! En az 40 kişi ezilerek can verdi!

Nijerya’da kilise ayinine katılan aileler kalabalığın dehşetiyle ezilirken izdihamda en az 40 kişinin hayatıı kaybettiği öğrenildi.

Nijerya'da kilise ayininde izdiham çıktı! En az 40 kişi ezilerek can verdi!

Bir kilise ayininde ailelerin ezilerek öldürülmesi sonucu çıkan izdihamda en az 40 kişinin öldüğü bildirildi.

Korkunç olay, Nijerya’nın Port Harcourt kentindeki King’s Assembly Kilisesi’ndeki bir etkinlik sırasında meydana geldi.

Nijerya'da kilise ayininde izdiham çıktı! En az 40 kişi ezilerek can verdi!

İzdiham bu sabah Port Harcourt’daki King’s Assembly Kilisesi’nde meydana geldi.

Bir kaynak tarafından yaralıların yakındaki bir hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken yerel basında çıkan haberlere göre, aralarında çocukların da bulunduğu 40 kadar kişinin öldüğü bildirildi.

Daha önceki bir rapor, kurbanlar arasında hamile bir kadın ve üç çocuk olduğunu belirtti.

Nijerya'da kilise ayininde izdiham çıktı! En az 40 kişi ezilerek can verdi!

Bir tanık, olayın kilisenin dördüncü yıldönümünü kutlamak için hediyeler ve yiyecek dağıtmak için düzenlediği “Ücretsiz Alışveriş Programı” sırasında meydana geldiğini söyledi.

İnsanların Cuma günü gelmeye başladığını, diğerlerinin ise etkinliğin sabah 9’da başlaması gerekmesine rağmen sabah 6.30 gibi erken geldiğini söyledi.

Kaynak, spor seansı yapması gereken bir grup insanın sabah 8’de geldiğini ve küçük bir kapı açarak kalabalığa zorla içeri girme şansı verdiğini de sözlerine ekledi.

Nijerya'da kilise ayininde izdiham çıktı! En az 40 kişi ezilerek can verdi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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