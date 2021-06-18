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Nijerya'da kız kolejine korkunç terör saldırısı: 4 öğretmen, 2 polis öldü, onlarca öğrenci kaçırıldı

Nijerya'da kız kolejine düzenlenen hain terör saldırısında 4 öğrenmen ve 2 polis öldürülürken, onlarca öğrenci de kaçırıldı.

Nijerya'da kız kolejine korkunç terör saldırısı: 4 öğretmen, 2 polis öldü, onlarca öğrenci kaçırıldı

Terör acı yüzünü bir kez daha gösterdi. Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kebbi eyaleti terörle saldırdı. Bir kız kolejine düzenlenen saldırıda, 4 öğretmen ve 2 polisin öldürüldüğü, onlarca öğrencinin kaçırıldığı bildirildi.

EN AZ 80 ÖĞRENCİ KAÇIRILDI

Kebbi Eyaleti Polis Komiseri Adeleke Adeyinka-Bode, yaptığı yazılı açıklamada, dün motosikletli silahlı kişilerin Kebbi eyaletine bağlı Birnin Yauri bölgesindeki Federal Kız Kolejine ateş açtığını belirtti. Adeyinka-Bode, saldırganların 5 öğretmeni ve çok sayıda öğrenciyi kaçırdığını kaydetti. Öte yandan ulusal basında çıkan haberlerde, saldırıda en az 80 öğrencinin kaçırıldığı öne sürüldü. Devlet Başkanı Muhammed Buhari, dün, ordu ve diğer güvenlik güçlerini ülkedeki terör örgütü Boko Haram ve silahlı çete üyelerine "nefes aldırmama" çağrısı yapmıştı.

Nijeryada kız kolejine korkunç terör saldırısı: 4 öğretmen, 2 polis öldü, onlarca öğrenci kaçırıldı

BAZI EYALETLERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ülkede, son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Nijerya'nın Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde ocaktan bu yana birçok kez öğrenciler okullardan kaçırılmıştı. Ülkede en son 30 Mayıs'ta silahlı kişilerin Niger eyaletindeki Salihu Tanko Medresesinde düzenlediği saldırıda, 136 öğrenci kaçırılmıştı. Nijerya'da, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Nijeryada kız kolejine korkunç terör saldırısı: 4 öğretmen, 2 polis öldü, onlarca öğrenci kaçırıldıNijeryada kız kolejine korkunç terör saldırısı: 4 öğretmen, 2 polis öldü, onlarca öğrenci kaçırıldı

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