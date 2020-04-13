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Nijerya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemleri

Başkent ve 2 eyalette uygulanan sokağa çıkma yasağı 2 hafta daha uzatıldı

Nijerya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemleri

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı 2 hafta daha uzatıldı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ulusa sesleniş konuşmasında, salgınla mücadele çerçevesinde başkent Abuja, Lagos ve Ogun eyaletlerinde cuma günü sona eren sokağa çıkma yasağının bugünden itibaren 2 hafta daha uzatıldığını duyurdu.

Bu süre zarfında ülkenin tüm sınırılarının kapalı kalacağını kaydeden Buhari, vatandaşlara toplu etkinliklerden uzak kalmaları çağrısında buldu.

Ülkede 2 hafta önce ilan edilen sokağa çıkma yasağı 10 Nisan'da sona ermiş ancak halka evlerinden ayrılmamaları tavsiye edilmişti.

Nijerya'da şimdiye kadar 323 Kovid-19 vakası görülürken, 10 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 85 oldu.


Kaynak: AA




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