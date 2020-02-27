Nijerya'da Lassa ateşinden ölenlerin sayısı 118'e yükseldi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 118 oldu.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, salgının ülkenin en büyük şehri Lagos ve başkenti Abuja olmak üzere 27 eyalette yayıldığı belirtildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle ocaktan bu yana 689 vaka tespit edildiği ve 118 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Her yıl kurak mevsimin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınından 2019'da 129 kişi hayatını kaybetmişti.

- Lassa ateşine, Nijerya'da ilk 1969'da Borno eyaletinde rastlanmıştı



Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.



Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti.



Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.



Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA