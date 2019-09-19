Nijerya’da ok ve bıçaklı saldırı: 9 ölü

Nijerya'da bir köyde 4 kişinin ok ve yayla 5 kişinin ise bıçaklı saldırıda öldürüldüğü belirtildi.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kalesi olan Borno Eyaleti'nin başkenti Maiduguri'daki Aljilati Ngomari köyünde 9 kişi katledildi. Terörle mücadele amacıyla kurulan milis kuvvet "Sivil Ortak Görev Gücü lideri Lukman Rufai yaptığı açıklamada, 4 kişinin ok ve yayla diğer 5 kişinin ise bıçakla öldürüldüğünü belirtti. Rufai, cesetlerin çalıların arasında bulunduğunu söyledi.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda on yıldan fazla bir süredir çeşitli saldırılar düzenleyen Boko Haram örgütü, 2014 yılında yüzlerce kız çocuğunu kaçırmıştı.

Kaynak: İHA