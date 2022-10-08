Nijerya'da şiddetli yağış nedeniyle yolcu gemisi alabora oldu: 10 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi ise kayıp

Nijerya'nın Anambra eyaletinde seyir halinde olan bir yolcu teknesi alabora oldu. Kazanın meydana geldiği bölgeye ihbar üzerinde çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri ulaştı. Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı Bölge Koordinatörü Thickman Tanimu, konu hakkında açıklama yaptı.

HAYATINI KAYBEDENLER VAR

Tanimu, yaşanan şiddetli yağış nedeniyle teknenin savrularak alabora olduğunu açıkladı. İçerisinde 85 yolcunun bulunduğu teknede kaza sonrası 10 kişinin vefat ettiği, 15 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

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Diğer yolcuları arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.