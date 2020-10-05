Nijerya'da silahlı saldırı: 11 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde yapılan silahlı saldırıda 11 kişi öldü.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Katsina eyaletin Dan Arau-Jibiya kara yolundaki güvenlik güçlerinin kontrol noktasına giden silahlı çete üyesi etrafa ateş açtı.

Olayda 1 polis olmak üzere 11 kişi öldü. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini bilgisini paylaştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.