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Nijerya'da silahlı saldırı! En az 30 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Sokoto Eyalet Hükümeti Sözcüsü Muhammad Bello, sayının henüz netleşmediğini ama saldırı sonucunda en az 30 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Nijerya'da silahlı saldırı! En az 30 kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde pazar yerine silahlı saldırı düzenlendi. Sokoto Eyalet Hükümeti Sözcüsü Muhammad Bello kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı kişiler tarafından  eyaletin Goronyo bölgesindeki pazar yerine saldırı düzenlendiğini belirterek Saldırıda ölü sayısının henüz netleşmediğini fakat en az 30 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran Bello, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Sık sık silahlı grupların saldırılarına sahne olan Sokoto'da, 10 Ekim'de düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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