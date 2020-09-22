Nijerya'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar varMacron: "Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız"Bakan Koca'dan Keçiören’de saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarına ziyaretCumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştüCovid seyahatle ölüme tam gaz! Fazla yolcu alan minibüse cezaMasterchef fırında helva nasıl yapılır? Fırında helva tarifi | Malzemeleri nelerdir?Masterchef uskumru pilaki nasıl yapılır? Uskumru pilaki tarifi | Malzemeleri nelerdir?Masterchef istavrit tava nasıl yapılır? İstavrit tava tarifi | Malzemeleri nelerdir?Masterchef levrek marin nasıl yapılır? Levrek marin tarifi | Malzemeleri nelerdir?Masterchef kırlangıç çorbası nasıl yapılır? Kırlangıç çorbası tarifi | Malzemeleri nelerdir?
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Nijerya'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Nijerya'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Nijerya'nın Benue eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Nijerya'nın Benue eyaletinin Ushongo bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce  kişilerce saldırı düzenledi.

Olayda, 14 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı.

Nijerya'nın kuzeyinde hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar sıklıkla yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT