Nijerya'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Nijerya'nın Benue eyaletinin Ushongo bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce kişilerce saldırı düzenledi.

Olayda, 14 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı.

Nijerya'nın kuzeyinde hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar sıklıkla yaşanıyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.