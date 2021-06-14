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Nijerya'da terör saldırısı! Ortalık kan gölüne döndü: 12 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı

Nijerya'da kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Acımasız saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişinin yaralandığı öğrenildi.

Nijerya'da terör saldırısı! Ortalık kan gölüne döndü: 12 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı

Nijerya terör saldırı ile sarsıldı. Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Sokoto eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Soko Eyaleti Polis Komutanı Sanusi Abubakar, yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin eyaletin Rabah bölgesindeki Maikujera'da saldırı düzenlediğini belirtti.

Nijeryada terör saldırısı! Ortalık kan gölüne döndü: 12 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı

Abubakar, saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti. Sanusi Abubakar, bölgede silahlı kişilerin bölge sakinlerinin kaçırdığı dair haberlerin doğru olmadığını söyledi.

ÜLKEDE MOTOSİKLETLİ SALDIRILAR ARTTI

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijeryada terör saldırısı! Ortalık kan gölüne döndü: 12 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki gün önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 19 kişi öldürülmüştü. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Nijeryada terör saldırısı! Ortalık kan gölüne döndü: 12 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı

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