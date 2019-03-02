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Nijerya'da yakıt hattında patlama: Onlarca kişiden haber alınamıyor

Nijarya'da bir yakıt borusunun patlaması sonrası, bölgede bulunan onlarca kişiden haber alınamadığı belirtiliyor.

Nijerya'da yakıt hattında patlama: Onlarca kişiden haber alınamıyor

Nijarya'da bir yakıt borusunun patlaması sonrası, bölgede bulunan onlarca kişiden haber alınamadığı belirtiliyor.

Yerel medya, olayın dün yerel saatle 04:00 saatlerde Nembe bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.

'Nembe Creek Trunk" hattında yakıt sızıntısı sonrası onarım çalışmalarının yapıldığı esnada meydana gelen patlama sonrası 6 yerleşim bölgesinin etkilendiğini; onlarca kişiden haber alınamadığı belirtiliyor. Yetkililer, bölgedeki temiz su kaynaklarına sızıntı olmuş olabileceğini, yerel halkın ise dikkatli olması gerektiğini söyledi.

DHA

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