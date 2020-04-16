Nijerya'da yerinden edilenlerin kampında yangın

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda yerinden edilenlerin kaldığı kampta çıkan yangında 4 binden fazla kişi çadırsız kaldı.

Borno Eyaleti Hükümet Sekreteri Muhammed Lawan-Sheriff, basına yaptığı açıklamada, Boko Haram'dan kaçarak Borno eyaletine bağlı Mafa bölgesine sığınanların kaldığı kampta yangın çıktığını belirtti.

Kampta yangın nedeniyle yaklaşık 700 barınağın kül olduğunu aktaran Lawan-Sheriff, 4 bin 782 kişinin de çadırsız kaldığını ifade etti.

Lawan-Sheriff, yangında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.



Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram, 2015'ten beri ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA