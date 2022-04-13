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Nijerya'da yolcuları taşıyan tekne denizin ortasında ters döndü! 28 kişi hayatını kaybetti!

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde yolcu taşıyan teknenin ters dönmesi sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi denizde boğularak hayatını kaybetti.

Nijerya'da yolcuları taşıyan tekne denizin ortasında ters döndü! 28 kişi hayatını kaybetti!

Nijerya Haber Ajansı'ndan (NAN) edinilen bilgiye göre, Shagari Bölge Başkanı Aliyu Dantani, Nijarya'nın Sokoto eyaletinin Shagari bölgesindeki Shagari Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan teknenin aşırı yük nedeniyle alabora olduğunu açıkladı. Dantani, kaza sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarında ilk belirlemelere göre 26, son belirlemelere göre 28 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.

Nijerya'da yolcuları taşıyan tekne denizin ortasında ters döndü! 28 kişi hayatını kaybetti!

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Teknede kaç kişinin bulunduğunun bilinmediğini aktaran Dantani, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Nijerya'da yağış döneminde nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

Nijerya'da yolcuları taşıyan tekne denizin ortasında ters döndü! 28 kişi hayatını kaybetti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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