Nijerya’dan kaçırılan Türk gemisiyle ilgili açıklama

Nijerya Deniz Kuvvetleri Karargahı, Gine Körfezi'nde kaçırılan Türk gemisiyle ilgili açıklamada bulunarak olayın detayları hakkında bilgi paylaştı.

Nijerya Donanması, Gine Körfezi'nde kaçırılan Türk gemisiyle ilgili elde ettiği bilgileri paylaştı. Nijerya Deniz Kuvvetleri Karargahı'ndan yapılan açıklamada 14 Temmuz 2019 Pazar günü 16.43'te, MV PAKSOY-1 isimli gemiye Brass Körfezi'nin yaklaşık 124 deniz mili açığında korsan saldırı şüphesiyle bir bildirim alındığı belirtildi. MV PAKSOY-1, 13 Temmuz 2019 Cumartesi günü pozisyonda saldırıya uğradığında Kamerun'dan, Fildişi'ne gitmek için demir alan Türk bayraklı gemi olduğu, Güneybatı Brass körfezinde, 020 58'N enlem ve 0040 40'E boylamında saldırıya uğradığı aktarıldı.

Açıklamada, "Uluslararası Denizcilik Bürosu" raporuna dayandırılan verilerde olayın, 13 Temmuz'da 22:50 civarında meydana geldiği, ancak Nijerya Operasyon Odası'nın 14 Temmuz 16.43'te, yaklaşık 18 saat sonra haberdar olduğu belirtildi.

Nijerya Donanması operasyonel prosedürlerine uygun olarak, geminin pozisyonu Nijerya Deniz Kuvvetleri Denizcilik Alanında Farkındalık Sistemine göre çizildiğinin aktarıldığı açıklamada, geminin, 030 53 "14" N enlem ve 0030 03 "26" E boylamı üzerinde tespit edildiği ifade edildi. Bölgenin Lagos'un güneyinde Fair Way Buoy'un yaklaşık 21 deniz mili açığında Nijerya ile Benin Cumhuriyeti Uluslararası Denizcilik Sınırı olarak kabul edildiği kaydedildi. Açıklamada Komuta Görev Grubu (CTG) olaydan haberdar edildiği, öte yandan gemi neredeyse Nijerya karasularından çıkacağı için fazla bir şey yapılamadı ifade edildi.

Açıklamada, "Geminin o andaki hızı 11.4 knottu. Yani 2 saat içinde Nijerya karasularından çıkacağı gerçeği göz önüne alındığında, Deniz Kuvvetleri Karargahı, Çokuluslu Denizcilik Koordinasyon Merkezi (MMCC) Zone E üzerinde Benin Cumhuriyeti'ni uyardı.

Bilginin alınmasından sonra, MMCC komutanı, E Bölgesi'ndeki diğer üye ülkeleri ve aynı zamanda gemi o sırada batıya doğru yöneldiği için F Bölgesi'ndeki F Merkezini de bilgilendirdi. Gemi daha sonra 15 Temmuz 2019'da 08:31 saat civarında Gana Donanma Gemisi EHWOR tarafından durduruldu. Gana'daki Tema Limanı'na kadar eşlik edildi. Gana Donanması ve IMB'nin ön raporları, şüpheli korsanların MV PAKSOY-1'in 10 kişilik mürettebatını kaçırdığını bildirdi" denildi.

Açıklamada ayrıca Nijerya donanmasının konu hakkında çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA