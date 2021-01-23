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Nijeryalı korsanlar Türk gemisini bastı! 1 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. Yapılan ilk açıklamalara göre mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı.

Nijeryalı korsanlar Türk gemisini bastı! 1 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı

Nijerya açıklarında bir Türk gemisi, silahlı korsanlar tarafından rehin alındı. İlk belirlemelere göre, mürettebattan 1 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı.

Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında, Sao Tome’nin 100 deniz mili kuzeybatısında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alındı. Nijerya’nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan geminin 19 mürettebatı bulunduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre, Boden isimli Türk şirketine ait geminin mürettebatından 15 kişinin zorla götürüldüğü öğrenildi. 4. Kaptan Furkan Yaren radar hariç tüm kabloların söküldüğünü ve korsanlar tarafından kendisine verilen rotada seyrettiklerini bildirdi. Yaren, 2. mühendis Farman Ismayılov’un ise öldürüldüğünü açıkladı.

Nijeryalı korsanların pazarlık için haber beklediği de ulaşılan bilgiler arasında yer alıyor.

Nijeryalı korsanlar Türk gemisini bastı! 1 kişi öldürüldü, 15 kişi kaçırıldı

TÜM DÜNYADAKİ KORSAN SALDIRILARIN YÜZDE 90'I GİNE KÖRFEZİ'NDE YAPILIYOR

Gine Körfezi'nde 2020'nin 9 ayında ticari gemilere yönelik 132 korsan saldırının düzenlendiği bildirildi.

Uluslararası Denizcilik Bürosu (BIM) tarafından yayımlanan "Gemilere Yönelik Korsan Saldırı ve Silahlı Soygun" raporunda, "2020 yılının 9 ayında 132 korsan saldırı yapıldı ve 85 denizci fidye için kaçırıldı." ifadelerine yer verildi. 

Denizcilerin büyük kısmının Gine Körfezi'nde alıkonulduğu, Nijerya, Benin, Gabon, Ekvator Ginesi ve Gana kara sularında da ticari gemilerin saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

Raporda, 31 denizcinin de gemilerinde rehin alındığı ifade edildi.

Gemilere saldırıların düzenlendiği Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli deniz sahası olarak biliniyor.

BIM verilerine göre, 2018'de 78 korsan saldırı düzenlenen Gine Körfezi'nde bu sayı 2019'da 119'a çıkmıştı.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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