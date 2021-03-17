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Nijerya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Nijerya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Nijerya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Nijerya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Nijerya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Nijerya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Nijerya ya da resmî adı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Nijer, Çad, Kamerun ve Benin oluştururken, ülkenin güneyinde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi yer almaktadır.

Nijerya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Nijerya 209211146 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 7. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0265 olduğu görülmektedir.

Nijerya'nın Müslüman Nüfus sayısı 78,056,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 50,4 olarak rakamlara yansımıştır.

Nijerya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Nijerya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Nijerya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Nijerya'nın yüz ölçümü 909685  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Nijerya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 13000  km²    Karasal Alan : 910768 km²

Nijerya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Nijerya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Nijerya'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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