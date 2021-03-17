Nijerya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Nijerya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Nijerya ya da resmî adı ile Nijerya Federal Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan ülkedir. Ülkenin sınır komşularını Nijer, Çad, Kamerun ve Benin oluştururken, ülkenin güneyinde Gine Körfezi içerisinde yer alan Benin Körfezi yer almaktadır.

Nijerya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Nijerya 209211146 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 7. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0265 olduğu görülmektedir.

Nijerya'nın Müslüman Nüfus sayısı 78,056,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 50,4 olarak rakamlara yansımıştır.

Nijerya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Nijerya'nın yüz ölçümü 909685 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Nijerya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 13000 km² Karasal Alan : 910768 km²

Nijerya'nın Haritadaki Yeri / Konumu