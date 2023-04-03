Nik Belovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nik Belovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nik Belovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nik Belovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.