Nik Belovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nik Belovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nik Belovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nik Belovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nik Belovic 9 Temmuz 2008 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Nik Belović şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nik Belovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nik Belovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ND Ilirija 1911 U19 futbol takımında oynamaktadır. ND Ilirija 1911 U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Nik Belovic'nin ND Ilirija 1911 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nik Belovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nik Belovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nik Belovic şuan ND Ilirija 1911 U19 takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
Nik Belovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Slowenien U15 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 5 gol atmıştır.
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