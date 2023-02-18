Nik Fortuna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nik Fortuna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nik Fortuna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nik Fortuna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nik Fortuna 23 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nik Fortuna Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nik Fortuna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dekani futbol takımında oynamaktadır. NK Dekani takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nik Fortuna'nin NK Dekani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nik Fortuna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nik Fortuna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nik Fortuna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nik Fortuna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2022 yılında NK Izola

3 Ağu 2022 yılında NK Dekani

Nik Fortuna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nik Fortuna şuan NK Dekani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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