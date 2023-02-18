Nik Jermol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nik Jermol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nik Jermol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nik Jermol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nik Jermol 17 Ağu 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nik Jermol Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nik Jermol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Primorje futbol takımında oynamaktadır. ND Primorje takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nik Jermol'nin ND Primorje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nik Jermol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nik Jermol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nik Jermol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nik Jermol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında ND Gorica

1 Ekim 2020 yılında ND Bilje

30 Haziran 2021 yılında ND Gorica

8 Temmuz 2021 yılında ND Bilje

25 Ağu 2022 yılında ND Primorje

Nik Jermol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nik Jermol şuan ND Primorje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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