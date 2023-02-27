Nik Kapun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nik Kapun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nik Kapun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nik Kapun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nik Kapun 9 Ocak 1994 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nik Kapun Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FirstStep Management yapmaktadır. Nik Kapun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 15 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Nik Kapun'nin FK Liepaja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nik Kapun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nik Kapun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nik Kapun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nik Kapun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında NK Olimpija

15 Haziran 2022 yılında Liepaja

Nik Kapun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nik Kapun şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Nik Kapun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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